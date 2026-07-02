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02 июля, 15:08

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SHOT: владельцы китайских авто начали отказываться от ОСАГО из-за низких выплат на ремонт

Владельцы китайских авто начали отказываться от ОСАГО из-за низких выплат на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы китайских автомобилей в России начали активно отказываться от ОСАГО. Причина кроется в заниженных почти в пять раз ценах на запчасти в справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

На сегодняшний день в некоторых субъектах страны доля автовладельцев без соответствующего полиса превысила 50%. Многие водители считают, что страховка теряет свою ценность, поскольку при ДТП сумма возмещения не покрывает стоимость необходимых запчастей.

Проблема заключается в справочнике средней стоимости деталей РСА, которым пользуются страховые компании. Как пояснили в Национальном автомобильном союзе (НАС), реальные цены на них значительно выше.

В частности, рыночная стоимость переднего бампера Haval Jolion составляет 30,9 тысячи рублей, тогда как в каталоге указана сумма в 5,6 тысячи (разница 445%). Аналогичная ситуация сложилась и с деталями для кроссоверов Omoda C5 и Tenet T4 – 29,5 тысячи против 5,9 тысячи (400%) и 71,8 тысячи против 32,9 тысячи (120%) соответственно.

Ситуацию прокомментировал глава НАС Антон Шапарин, указавший, что цены на запчасти растут значительно быстрее, чем их обновляют в справочниках. Например, в конце 2024 года стоимость деталей увеличили всего на 0,5%, а в 2025-м – на 1,9%.

В результате занижения цен страховые компании уменьшают размер выплат, из-за чего владельцам китайских автомобилей приходится доплачивать десятки тысяч рублей из собственных средств, даже если ДТП произошло не по их вине.

Ранее Банк России анонсировал новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов для ремонта по ОСАГО. Он вступит в силу 11 июля.

Ожидается, что благодаря новым правилам средний размер выплаты увеличится примерно на 10%. Согласно нормам, при расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Кроме того, стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок.

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