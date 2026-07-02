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02 июля, 16:29

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BFMTV: драка за кондиционеры и вентиляторы развернулась в пригороде Парижа

Драка за кондиционеры и вентиляторы произошла в пригороде Парижа

Фото: Getty Images/Annice Lyn

Покупатели в магазине Lidl в пригороде Парижа устроили драку за кондиционеры и вентиляторы на фоне аномальной жары, передает BFMTV.

Инцидент произошел в коммуне Нантер, где к открытию магазина собрались более сотни людей. На опубликованных в соцсетях кадрах было видно, как толпа людей устремляется внутрь магазина и повреждает стеклянные двери.

На другом ролике две женщины не могли поделить кондиционер, перетягивая коробку с ним. На место вскоре прибыла полиция.

Так как сеть развернула акцию по распродаже 200 тысяч кондиционеров и вентиляторов в 1 600 магазинах по всей территории Франции, наплыв посетителей наблюдается и в других пригородах столицы. По данным газеты Figaro, некоторые покупатели занимали место в очереди еще в час ночи.

Аномальная жара пришла в Европу в середине июня. В Чехии столбик термометра достиг рекордных 40,6 градуса. Подобной жары в стране не было почти за 300 лет наблюдений.

Кроме того, под влиянием экстремального зноя оказалась и Франция. В ряде департаментов ввели красный уровень погодной опасности. В связи с этим администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Аналогичные меры были приняты и в Лувре.

По последним данным, число погибших по всей Европе за неделю превысило 1,3 тысячи человек. При этом общее количество страдающих от высоких температур насчитывает порядка 150 миллионов.

Около 3 тысяч человек погибли из-за аномальной жары во Франции

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