ЦБ: инвесторы смогут получить не более 5% акций при возможной приватизации НСПК

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Участники рынка не смогут получить свыше 5% акций в одни руки в ходе возможной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину.

"Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались", – сказала она.

Контроль над компанией останется за ЦБ. В частности, требования позволят продать пакет акций НСПК так, чтобы у регулятора осталось больше 50% акций.

Кроме того, ЦБ находится в процессе обсуждения вопроса и намерен провести рыночную оценку НСПК. Это позволит потенциальным инвесторам понять возможную стоимость пакета акций и принять решение об участии.

Ранее Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, которое находится в федеральной собственности.

На определение рыночной цены имущества и подготовку отчета об оценке отводится не более 10 рабочих дней со дня заключения договора. Список физических и юридических лиц, которые могут проводить оценку стоимости, утверждает кабмин. Продажу приватизируемого федерального имущества от имени государства будет организовывать банк ПСБ.

