Прохожий в Хабаровске спас младенца, запертого в машине на жаре

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Мужчина в Хабаровске спас пятимесячного ребенка, запертого в машине. Об этом сам спаситель рассказал hab.aif.ru.

Мужчину зовут Глеб Канарцев. По его словам, он заметил возле припаркованного автомобиля группу людей и спросил, нужна ли помощь. Оказалось, что в машине находится младенец, который плачет уже около 30 минут. При этом окна в автомобиле были открыты совсем немного.

Родителей, которые могли бы открыть двери, не было. Канарцев сначала хотел найти широкий скотч и заклеить стекло, чтобы не повредить ребенка осколками, но одна из женщин вынесла из дома тонкую проволоку, которую получилось просунуть в приоткрытое окно и подцепить механизм замка.

Канарцев добавил, что после того как он взял ребенка на руки, то сразу почувствовал, что он горячий на ощупь. В этот момент приехала скорая помощь. Медики подтвердили, что у младенца нет повреждений, которые могли бы угрожать жизни и здоровью.

Родственники вернулись только после звонка по номеру владельца автомобиля, который нашел Канарцев. Он добавил, что их в произошедшем "ничего не смутило".

"Я не могу назвать их родителями, если они думают, что малыша можно бросить, оставить без присмотра и уйти заниматься своими делами. Дети не должны страдать из-за поступков родителей", – подчеркнул он.

Мужчина признался, что не считает себя героем, поскольку на его месте "любой другой человек поступил бы так же".

Теперь по факту случившегося начала проверку полиция, в отношении матери составлен протокол по статье "Неисполнение родительских обязанностей".



Было установлено, что 23-летняя женщина находилась в гостях у знакомой. На место приехала 70-летняя бабушка вместе с внуком, чтобы ее забрать, однако в пути мальчик уснул. Из-за этого женщина оставила внука в салоне, приоткрыв окно и решив, что за несколько минут ничего не произойдет.

При этом старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов отметил, что раньше семья не состояла на профилактическом учете.

Ранее жительница Новокузнецка оставила в салоне автомобиля семилетнего ребенка, когда приехала в Таштагол. Вернувшись через три часа, она поняла, что мальчик потерял сознание. Скорая помощь доставила ребенка в реанимацию в состоянии комы, однако спасти его не удалось. В результате матери предъявили обвинение по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оставление в опасности".

