Установлена личность погибшего 30 лет назад на Эвересте альпиниста "Зеленые ботинки"

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Альпиниста по прозвищу "Зеленые ботинки", который погиб на Эвересте и чье тело оставалось там почти 30 лет, наконец сумели опознать. Это удалось сделать благодаря ДНК-тесту, пишет таблоид Daily Mail.

Речь идет об индийце Дорже Морупе.Он участвовал в экспедиции в 1996 году и входил в состав команды индо-тибетской пограничной полиции. Альпинисты хотели покорить вершину 10 мая, однако их планы нарушил ураган, который называют "Катастрофа на Джомолунгме 1996 года". Всего за 10 и 11 мая стихия унесла жизни 8 человек.

Останки Морупа не смогли эвакуировать, они находились на северном склоне. На нем были яркие зеленые ботинки, которые все это время продолжали торчать изо льда. Эта обувь оказалась мрачным ориентиром для других альпинистов, которые шли к вершине по северо-восточному хребту.

Изначально считалось, что погибший мужчина – Цеванга Палджора. Однако ДНК-тест помог установить настоящую личность альпиниста. Где остается настоящее тело Палджора, неизвестно. Что касается Морупа, то его останки попытаются извлечь в конце лета.

Ранее 31-летней альпинистке удалось выжить после падения с высоты 457 метров. Случай произошел в американском штате Калифорния, на горе Шаста. Она поднималась на возвышенность в составе группы начинающих альпинистов.