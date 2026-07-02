17-летнего подростка внесли в базу "Миротворца"

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17-летний подросток попал в перечень украинского сайта "Миротворец". Это следует из базы данных ресурса.

Молодого человека обвиняют в намеренном нарушении госграницы Украины. Предварительно, юноша проезжал через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

Ранее в базу "Миротворца" внесли данные 12 российских детей в возрасте от 2 до 5 лет. Несовершеннолетним россиянам вменяли покушение на суверенитет Украины.

В карточках каждого из детей уточняется, что они якобы пересекли КПП, расположенные на территориях, которые Киев считает своими. При этом подчеркивается, что дети "полностью осознавали, что посещение этих пунктов пропуска является правонарушением".

