Новости мира: обильные дожди и град прошли в Йемене

В ночь на 27 августа в столице Йемена, Сане, прошли обильные дожди и выпал крупный град. В некоторых районах потоки воды размыли дороги и заблокировали медучреждения. По прогнозам синоптиков, в ближайший месяц ожидается ухудшение погоды.

Тем временем Илон Маск поделился кадрами с большой IT-стройки на своей фабрике в штате Техас. Бизнесмен возводит суперкластер с тысячами серверов с целью ускорить процесс обучения своих разработок в области искусственного интеллекта, в том числе автопилота Tesla и разума робота-гуманоида "Оптимуса", который должен в будущем освободить человека от ручного труда на заводах и в сельхозугодьях.

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