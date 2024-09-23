"Безопасный город": на Рублевке сгорели элитные бани

Элитные бани на Рублевке, где часто бывали звезды российского шоу-бизнеса и бизнесмены, сгорели дотла. Здесь бывали Анастасия Волочкова, Ольга Бузова и Прохор Шаляпин.

На кадрах видно, как сотрудники заведения сначала самостоятельно пытались потушить пожар, забравшись на крышу. Пожарные тоже оказались бессильны.

Сейчас дознаватели устанавливают причины пожара. Известно, что обошлось без пострадавших. Подробнее – в программе "Безопасный город".

