Госдума в I чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными

Госдума в первом чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными. Также появится список собак опасных пород, на которых нужно обязательно надевать намордник.

Новый законопроект дополнит КоАП РФ. В случае его принятия штрафовать будут не только тех, кто не использует поводок и намордник при выгуле питомцев. Нормы коснутся также людей, которые не убирают за животными в общественных местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.