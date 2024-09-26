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26 сентября, 07:15

Политика

Госдума в I чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными

Госдума в I чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными

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Госдума в первом чтении одобрила штрафы за нарушения порядка обращения с животными. Также появится список собак опасных пород, на которых нужно обязательно надевать намордник.

Новый законопроект дополнит КоАП РФ. В случае его принятия штрафовать будут не только тех, кто не использует поводок и намордник при выгуле питомцев. Нормы коснутся также людей, которые не убирают за животными в общественных местах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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