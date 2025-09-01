В парке "Лосиный Остров" исследуют состояние здоровья мышей без вреда для них

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В городской части национального парка "Лосиный остров" продолжаются плановые исследования популяции мышевидных грызунов. Для этого ученые используют гуманные методы, которые не вредят животным, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты изучают иммунитет, уровень стресса и заболевания. Работы проводятся весной и осенью под контролем Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) по поручению столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Биологи используют живоловки – эти ловушки не травмируют животных, а каждая пойманная мышь проходит быстрый осмотр и убегает на волю. У грызунов берут минимальное количество биоматериалов, таких как капля крови и проба шерсти. На здоровье мышей это не влияет, но позволяет ученым получить важные данные о состоянии популяции.

Всего за сезон исследователи отлавливают около 100 грызунов, в основном рыжих полевок, лесных и полевых мышей, рассказала сотрудник ИПЭЭ РАН Мария Ким.

"Эти виды играют ключевую роль в пищевой цепочке, они служат кормом для хищных птиц: сов, ястребов, коршунов, а также помогают распространять семена растений", – подчеркнула она.

Собранные материалы дают возможность оценить иммунный статус грызунов, их устойчивость к инфекциям, наличие антител к различным заболеваниям и уровень стресса. Это помогает оценить влияние городской среды на дикую природу.

Помимо этого, наблюдение за грызунами позволяет выявлять важные изменения, которые могут сказаться на здоровье людей и их питомцев. Ученые получают данные, которые помогают поддерживать экологический баланс и способствуют комфортной жизни человека.

Грызуны являются важным звеном в экосистеме. Нарушение их популяции может повлиять на численность хищников и растений, поэтому благодаря мониторингу ученым удается вовремя заметить изменения и спрогнозировать возможные риски.

В департаменте напомнили, что на мышь в лесу лучше любоваться издалека. Однако, если животное ранено или нуждается в помощи, необходимо обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 495 777⁠-77⁠-77.

Ранее стало известно, что за летние месяцы специализированный отдел "Спасение диких животных" Московского зоопарка помог более 100 животным. Среди спасенных – птенец краснокнижного филина, которого отловили и доставили в Центр восстановления и адаптации хищных птиц столичного зоопарка в Сокольниках.

Специалисты также помогли двум лосятам, которых нашли недалеко от жилой застройки. Одного из них ввели в медикаментозный сон и доставили на биостанцию парка "Лосиный остров", а второго оттеснили в лесопарковую зону.

