В московской части "Лосиного острова" анализируют состояние почвы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Вместе с российскими учеными специалисты из столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды анализируют плодородность почвы "Лосиного острова" и ее способность защищать экосистему парка от различных загрязнений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Любая зеленая зона в мегаполисе подвергается антропогенному воздействию. Мы оцениваем, насколько устойчив парк и его отдельные экосистемы к такому влиянию, как хорошо они выполняют свои природные функции", – уточнила заместитель директора Государственного природоохранного центра Наталья Чухраева.

По ее словам, почва напрямую влияет на экосистему, обеспечивает чистый воздух без загрязнений, регулирует микроклимат и помогает сохранять редкие виды животных и растений. Специалист также добавила, что знания о функционировании подобных механизмов помогут ученым в будущем управлять зелеными территориями и искать эффективные решения для поддержания биоразнообразия столицы.

Как рассказала младший научный сотрудник лаборатории изучения экологических функций почв ИПЭЭ РАН Полина Гусева, специалисты изучают генетические горизонты, то есть почвенные слои с разными характеристиками. Ученые анализируют плотность, цвет, влажность, насыщенность углеродом и другие аспекты, которые помогут подробнее узнать о состоянии почвы в прошлом и проследить динамику ее изменений.

В рамках исследования эксперты собирают образцы для дальнейшего анализа и маркируют их по отдельности. Они указывают дату сбора материала и точные координаты, а также дают краткое описание участка. При этом образцы собирают только в сухую погоду, так как вода может исказить данные.

Уже получены первые результаты. На глубине около 40 сантиметров исследователи обнаружили фрагменты резины, что говорит об антропогенном воздействии на эти земли в прошлом.

Масштабные экологические исследования "Лосиного острова" начались еще в прошлом году. Тогда порядка 80 ученых взялись за тщательное изучение флоры и фауны парка. За 2024 год специалистам удалось собрать внушительный массив данных о редких и чужеродных видах, а также о разнообразии наземных и водных экосистем.

В апреле этого года эксперты приступили к изучению городской части парка. Ученые взяли пробы планктона и бентосных организмов из Бабаевского пруда, а также отобрали образцы верхнего слоя донных отложений в Казенном пруду. В будущем полученные материалы будут использовать для контроля состояния водоемов.