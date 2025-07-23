Москвичи смогут увидеть цветение краснокнижных орхидей в "Лосином острове"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Цветение краснокнижных орхидей продолжается в национальном парке "Лосиный остров", передает портал мэра и правительства столицы.

На уникальной природной территории произрастает много редких видов растений, включая любку зеленоцветковую, которая внесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, а также охраняется на мировом уровне, так как считается видом, находящимся под угрозой исчезновения.

Эта орхидея отличается двумя крупными листьями возле корней и тонким стеблем с бело-зелеными цветками, от которых почти не исходит запах. Каждый год взамен старого клубня у растения формируется новый. Семена прорастают только при помощи особого почвенного гриба, поэтому встретить орхидею можно только в почти нетронутых лесах с влажной почвой, где есть много минеральных элементов – чаще в дубовых и липовых рощах.

Уникальность экосистемы "Лосиного острова" подтверждает то, что биологи Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (РАН) обнаружили здесь четыре новых места произрастания этого вида.

В национальном парке можно встретить и другие редкие виды растений. К первой категории редкости относится краснокнижная любка двулистная – это орхидея с белыми цветками и двумя крупными листьями у основания побега. Она произрастает на опушках лесов, в светлых березняках и на лугах.

К этой же категории относят многолетнее растение дремлик болотный – он растет на окраинах болот, лесных полянах и у выходов грунтовых вод. Обычно дремлик цветет в июне–июле, а плодоносит в сентябре.

Гости "Лосиного острова" могут найти пальчатокоренник Фукса, который относят ко второй категории редкости. У растения розовато-лиловые цветки и пестрые листья, а растет оно в широколиственных лесах. Другой редкий вид – тайник овальный, он отличается листьями соответствующей формы и мелкими желтовато-зелеными цветками.

Однако самой скрытной орхидеей столицы является ладьян трехнадрезный. Чтобы заметить безлистный стебель нужно обладать не только знаниями, но и удачей. Также в Москве растет гнездовка обыкновенная, пальчатокоренник мясо-красный и дремлик широколистный.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали горожан и гостей Москвы быть внимательными и не рвать редкие растения.

Ранее на болотах и других пресных водоемах города зацвела хищная росянка обыкновенная – насекомоядное растение, занесенное в Красную книгу Москвы. Сладкие капли растения привлекают насекомых – мухи садятся на росянку и прилипают, а листья сворачиваются, парализуя добычу. Через несколько дней росянка снова раскрывается для поисках новых насекомых.

