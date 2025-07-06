На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о злаках, которые начали цвести в конце июня – начале июля. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В Москве чаще всего встречаются три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. Вейники в период созревания семян покрываются пушистыми волосками. При этом эти растения также представлены в городе в нескольких видах. Например, в хвойных лесах можно увидеть вейник лесной. Он отличается бородкой из волосков на нижней стороне листа.

В сухих борах и смешанных лесах, а также рядом с обочинами дорог растет вейник наземный с широкими зелеными листьями. В травяных болотах и заболоченных лугах можно встретить вейник седеющий с серым соцветием.

Кроме того, в столице растет мятлик, который отличается тянущимися вглубь и в сторону длинными и толстыми корнями. Представлено данное растение в Москве сразу в 11 видах. В частности, в сухих лесах на песчаных почвах можно заметить мятлик узколистный – крупный многолетник с узкими листьями.

На опушках и менее сухих лугах растет мятлик луговой, а мятлик лесной с мелкими колосками – среди кустарников. В сырых оврагах и на влажных территориях широколиственных и смешанных лесов иногда встречается мятлик расставленный. Он занесен в Красную книгу Москвы. Его отличительной особенностью является широкая метелка с длинными тонкими шероховатыми веточками.

На сырых лугах и берегах водоемов появляется мятлик болотный с заостренными листьями. Рядом с обнаженными участками грунта, насыпями и обочинами дорог можно увидеть многолетний мятлик с плоским стеблем и маленьким соцветием. На трассах также растет мятлик обыкновенный, характеризующийся укороченным корневищем и округлым стеблем.

В Красной книге Москвы находятся еще два вида овсяницы: валлисская и высокая. Последний вид выделяется от другого своими длинными цветоносными стеблями. Он растет в старых тенистых еловых лесах и липняках с елью. Овсяницу валлисскую можно встретить среди низкотравья и в местах с нарушенным травяным покровом.

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды попросили аккуратно относиться ко всем растениям, так как они играют важную роль для экосистемы мегаполиса.

Ранее специалисты высадили более 32 миллионов однолетников на столичные цветники. Всего Москву украсили свыше 120 различных сортов цветов, среди которых петуния, бегония, колеус, тагетес и цинерария.

При выращивании растений в городских теплицах эксперты применяют автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив. Благодаря этому специалисты формируют особый климат, который помогает вырастить сильные и здоровые растения.

