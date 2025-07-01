Зеленый каркас Москвы улучшит среду обитания животных и растений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва входит в список одних из самых зеленых мегаполисов мира. Природные зоны занимают 113 000 гектаров, что составляет почти половину территории города, пишет газета "Ведомости".

По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в городе за последние 15 лет почти в 8,5 раза увеличилось количество парков, скверов и других зеленых зон для отдыха, прогулок и занятий спортом. Например, в 2010 году таких площадок насчитывалось 130, тогда как в 2024-м – 1 100.

Сейчас столичные власти поставили перед собой цель сформировать единую зеленую сеть, которая объединит разрозненные природные территории в целостную систему. По мнению главы Центра древесных экспертиз Сергея Пальчикова, это решение является важным и необходимым для создания комфортных условий жизни для людей и обеспечения экологической безопасности для животных.

В ноябре 2024 года депутаты Мосгордумы утвердили закон "Об охране и использовании зеленого фонда в Москве". Документ вводит новое понятие – "зеленый фонд Москвы", подразумевающее совокупность всех территорий в пределах города, покрытых растительностью. Закон закрепляет создание единого зеленого каркаса, объединяющего парки, скверы, бульвары и дворы жилых районов.

Издание взяло комментарий доктора биологических наук Эльвиры Довлетяровой, которая выделила несколько ключевых аспектов для создания зеленой инфраструктуры столицы. Первый из них – связность. Это возможность передвигаться по скверу, переходя из одного парка в другой или, например, из тенистого двора на аллею, ведущую к бульвару.

Второй аспект – доступность. Как пояснила эксперт, благодаря зеленому каркасу жители Москвы смогут быстро добраться до ближайшего природного объекта пешком. Кроме того, она сослалась на данные департамента природопользования и охраны окружающей среды. Согласно им, на основе зеленого каркаса будут создаваться новые туристические и прогулочные маршруты, а также экотропы.

В настоящее время многие рекреационные зоны в столице активно развиваются, и более 90% москвичей имеют доступ к зеленым территориям пешком.

Третий значимый аспект – это экологические функции зеленых зон.



"Когда мы будем формировать каркас, будем определять не только ценность той или иной зеленой территории в городе, но и ту экосистемную функцию, которую будет нести данная территория для москвичей", – отметила Довлетярова.

Например, крупные парки площадью более 50 гектаров играют важную роль в регулировании климата города, охлаждая его. В свою очередь, парки меньшего размера выполняют важную функцию очистки воздуха и улучшения микроклимата в районе.

Профессор подчеркнула, что все зеленые зоны играют роль в поддержании водного баланса окружающей среды.

Эксперт также обратила внимание на важность наличия зеленых зон рядом с автомагистралями. В частности, озеленение дорог помогает снизить уровень пыли и шума.

Внедрение концепции зеленого каркаса не только сделает город более удобным, экологически чистым и безопасным для его жителей, но и улучшит условия жизни различных живых существ. В едином зеленом пространстве насекомые и птицы смогут свободно перемещаться, расселяться, находить убежище и пропитание, отметил Пальчиков.

"Живые организмы, в свою очередь, помогают деревьям поддерживать жизнеспособность, вырастать до крупных размеров и как минимум до 70 лет в условиях города эффективно выполнять экосистемные функции", – объясняет эксперт.

Например, насекомоядные птицы помогают сдерживать распространение ясеневой златки и короеда. Чтобы сохранить этот баланс, важно также создавать удобные пути для миграции животных через городские зеленые зоны, поскольку снижает затраты на уход за растениями.

По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в мегаполисе насчитывается около 2 000 видов растений и более 3 000 видов животных, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, которые занесены в Красную книгу города Москвы.

Чтобы увидеть дикую природу, можно посетить национальный парк "Лосиный остров" или природно-исторический парк "Битцевский лес". Кроме того, в городе есть множество мест, которые привлекают туристов своей инфраструктурой. Например, Парк Горького, ВДНХ и "Зарядье".

Профессиональные зоологи и ботаники тщательно изучают, учитывают и охраняют флору и фауну парков Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры.

К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" работает сектор экологического воспитания, специалисты которого занимаются изучением биологического разнообразия. Этот сектор входит в состав отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания.