Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция "Судного дня" УВБ-76 вышла в эфир с новым загадочным сообщением. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

По его информации, радиостанция передала сообщение "анкерый" в 11:24 по московскому времени 10 ноября. Анкером называется крепежное изделие, которое закрепляется в несущем основании и держит конструкцию.

Ранее радиостанция "Судного дня" передала три новых сообщения 6 ноября. Первое, состоящее из слова "мозгопрах" и привычной комбинации букв и цифр, прозвучало в 13:03 по московскому времени.

Второе послание было зафиксировано в 14:35. Оно содержало слово "подствольный". Последнее слово "крымохрип" прозвучало в 15:54.

В конце августа УБВ-76 передала рекордное число посланий. Начиная с 09:00 вышло минимум 14 сообщений, что происходит крайне редко, так как обычно в течение дня передается от одного до пяти.

