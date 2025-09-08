Радиостанция "Судного дня" передала сообщение в день онлайн-саммита БРИКС

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция "Судного дня" передала новый сигнал в день внеочередного саммита БРИКС, передает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В понедельник, 8 сентября, в 12:30 по московскому времени было передано следующее сообщение: "НЖТИ 35654 дымоскальп 4834 5860".

Саммит БРИКС состоялся в онлайн-формате, Владимир Путин подключился к нему из Сочи. Пресс-служба бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силвы отметила, что виртуальная встреча продлилась 1 час 30 минут. Темой стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

Ранее, 28 августа, радиостанция "Судного дня" передала рекордное количество сообщений. Они стали появляться с 09:00. Были переданы такие послания, как "азооспермия", "мексиканец", "тутосекс" и другие.

Свое название станция получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука".

При этом экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин опровергал эти слухи и заявлял, что в этой системе никакие радиостанции не используются.

