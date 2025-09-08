Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС из Сочи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС по видеосвязи из Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.

На кадрах видно, как российский лидер садится за стол в начале онлайн-встречи. На экране в кабинете президента также видно президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. В пресс-службе последнего отметили, что виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась 1 час 30 минут.

"Встреча стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", – уточняется в сообщении бразильской стороны.

Саммит, который состоялся 8 сентября, стал внеочередным. С инициативой встречи выступила Бразилия. Темой стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

Мероприятие прошло в закрытом режиме, уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

