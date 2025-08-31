Valor Econômico: Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США

Фото: ТАСС/EPA/KIM LUDBROOK

Власти Бразилии планируют созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз со стороны Соединенных Штатов. Встреча может пройти в формате видео-конференц-связи, сообщает издание Valor Econômico со ссылкой на источники.

В рамках саммита бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва собирается выработать совместный ответ членов объединения на угрозы Вашингтона.

Отмечается, что подготовку встречи организовывает главный советник да Силвы Селсу Аморим. Он также собирается посетить Китай на следующей неделе для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы во Второй мировой войне.

В начале июля президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Речь идет о дополнительной пошлине в 10%, которая будет наложена без каких-либо исключений.

В Кремле в ответ на угрозы Трампа указали на уникальность БРИКС, которая состоит в том, что государства, состоящие в объединении, разделяют подходы и мировоззрение сотрудничества и исходят из собственных интересов.