Трамп заявил об "увядании" БРИКС после его угроз пошлинами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС постепенно теряет свое влияние и "увядает" после того, как он пригрозил странам объединения высокими пошлинами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

Он отметил, что государства БРИКС пытались вытеснить американский доллар на мировой арене, однако сейчас угроза со стороны объединения уже миновала.

Трамп добавил, что если БРИКС попытается сформировать "что-то действительно существенное", то американская сторона "очень быстро покончит с этим".

В начале июля президент США пообещал ввести пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Речь идет о дополнительной пошлине в 10%, которая будет наложена без каких-либо исключений.

В Кремле в ответ на угрозы Трампа указали на уникальность БРИКС, которая состоит в том, что государства, состоящие в объединении, разделяют подходы и мировоззрение сотрудничества и исходят из собственных интересов.