Президент Бразилии да Силва заявил, что его страна перестала зависеть от США

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Бразилия снизила свою зависимость США и выстроила крепкие экономические связи с большинством мировых стран. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, передает портал Brasil247.

Он выразил уверенность, что Бразилия сможет избежать экономического кризиса на фоне американских таможенных пошлин на бразильские товары. По словам да Силвы, в Бразилии понимают ценность отношений со Штатами, однако не собираются уступать Вашингтону по вопросам своего национального суверенитета.

Бразильский лидер добавил, что американская сторона не заставит правительство Бразилии отказаться от поиска альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, в результате чего их общий размер достиг 50%. Тарифы были увеличены в ответ на недавние действия и политику бразильских властей, которые "представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

Власти Бразилии заявили, что намерены защитить свою экономику, предприятия и работников, в связи с чем работают над ответом на торговые пошлины Вашингтона.