Бразилия готовит ответ на торговые пошлины США

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Власти Бразилии работают над ответом на торговые пошлины со стороны правительства США. Об этом сообщил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X.

"Мы всегда были открыты для диалога. Направление развития Бразилии определяют бразильцы и их институты. В настоящее время мы работаем над защитой нашей экономики, предприятий и работников, а также над ответом на тарифные меры правительства США", – написал Лула да Силва.

30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, в результате чего их общий размер достиг 50%.

Утверждается, что тарифы были увеличены в ответ на недавние действия и политику бразильских властей, которые "представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

Ранее Лула да Силва обвинил Трампа в попытках атаки на суверенитет Бразилии. Таким образом он прокомментировал призывы лидера США прекратить судебное расследование над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.