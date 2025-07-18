03:22Политика
Президент Бразилии обвинил Трампа в атаке на суверенитет своей страны
Фото: ТАСС/AP/Minh Hoang
Президент США Дональд Трамп предпринимает попытки атаки на суверенитет Бразилии. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в своем обращении к нации.
Таким образом Лула да Силва прокомментировал призывы Трампа прекратить судебное расследование над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
"Попытки оказать воздействие на судебную систему Бразилии являются серьезной атакой на национальной суверенитет", – цитирует лидера Бразилии ТАСС.
Незадолго до обращения Лула да Силва уже критиковал Трампа в интервью CNN, заявив, что тот разрушает двусторонние отношения между Бразилией и США. Бразильский лидер призвал Трампа не забывать, что тот является лишь президентом США, а не императором всего мира.
Трамп ранее пообещал ввести пошлины в 50% на все импортные товары из Бразилии. Тарифы начнут действовать с 1 августа 2025 года и будут распространятся на все бразильские товары. Американский лидер мотивировал свое решение тем, что правительство Бразилии "нехорошо относится" к США.
Лула да Силва в ответ на это заявил, что Бразилия может задействовать положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке введут торговые пошлины.
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