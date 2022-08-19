Два человека пострадали при обрушении породы на руднике под Мурманском – СМИ

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Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Оленегорске в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В ходе обрушения породы на руднике АО "Олкон" пострадали два человека", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в региональном главке МЧС сообщили, что в городе Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы. По данным ведомства, на месте работают горноспасатели.

В пресс-службе компании "Северсталь" агентству сообщили, что оба рабочих получили легкие травмы.

"В результате происшествия два работника ремонтного управления, по предварительной информации, получили микротравмы", – сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

Уточняется, что в Оленегорске разрабатываются месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, которые расположены на Кольском полуострове.

Ранее сообщалось, что в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе обрушилась горная порода. В момент обрушения под землей находились 66 человек, один из них погиб.

До этого в шахте имени Титова в Кемеровской области выявили нарушения требований безопасности. Приставы приостановили работу подъемника.