Два человека пострадали при обрушении породы на руднике под Мурманском – СМИ

17:32 (обновлено 19.08.2022 17:55)
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике в Оленегорске в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В ходе обрушения породы на руднике АО "Олкон" пострадали два человека", – сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в региональном главке МЧС сообщили, что в городе Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы. По данным ведомства, на месте работают горноспасатели.
В пресс-службе компании "Северсталь" агентству сообщили, что оба рабочих получили легкие травмы.
"В результате происшествия два работника ремонтного управления, по предварительной информации, получили микротравмы", – сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.
Уточняется, что в Оленегорске разрабатываются месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, которые расположены на Кольском полуострове.
Ранее сообщалось, что в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе обрушилась горная порода. В момент обрушения под землей находились 66 человек, один из них погиб.
До этого в шахте имени Титова в Кемеровской области выявили нарушения требований безопасности. Приставы приостановили работу подъемника.
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