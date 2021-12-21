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Происшествия

05:35

В Кузбассе возбудили уголовное дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении инженера по факту произошедшего самонагревания борта на шахте имени А. Д. Рубана. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения "Кемеровский центр стандартизации и метрологии", – говорится в сообщении.

Его подозревают в неправомерной выдаче документа о безопасности.

"По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте, исправны и работают надлежащим образом", – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что при этом фактически горные выработки шахты инженер не посещал, также он не подавал проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов.

Пожар на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел 19 декабря. Там сработали датчики температуры и угарного газа. Из-за ЧП на объекте были приостановлены работы. Позднее руководство приняло решение произвести эвакуацию горняков.

На поверхность было выведено 128 горнорабочих. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.

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