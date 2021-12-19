Пожар произошел на шахте им. Рубана в Кузбассе

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Пожар произошел на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что под землей находятся 128 горнорабочих, на данный момент их выводят на поверхность.

"Пожар в забое произошел в шахте имени А.Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность", – отмечается в сообщении источника.

В пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс", в составе которой работает угольное предприятие, сообщили, что, по предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта.

Ранее трагедия произошла на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса. Там в результате задымления погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.