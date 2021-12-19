Все горняки выведены на поверхность из шахты им. Рубана в Кузбассе – администрация

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС

Эвакуация горнорабочих на шахте имени Рубана в Кемеровской области завершена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию шахты.

"На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек", – говорится в сообщении источника.

По предварительным данным, медицинская помощь на данный момент никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел пожар. В пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс", в составе которой работает угольное предприятие, отмечали, что там случилось нагревание угольного пласта.

Позже информацию о возгорании на шахте опровергли. Уточнялось, что там сработали датчики температуры и угарного газа. Однако, несмотря на это, было принято решение продолжать эвакуацию горняков.