Все горняки выведены на поверхность из шахты им. Рубана в Кузбассе – администрация

19:06
Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС
Эвакуация горнорабочих на шахте имени Рубана в Кемеровской области завершена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию шахты.
"На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек", – говорится в сообщении источника.
По предварительным данным, медицинская помощь на данный момент никому не потребовалась.
Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел пожар. В пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс", в составе которой работает угольное предприятие, отмечали, что там случилось нагревание угольного пласта.
Позже информацию о возгорании на шахте опровергли. Уточнялось, что там сработали датчики температуры и угарного газа. Однако, несмотря на это, было принято решение продолжать эвакуацию горняков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: