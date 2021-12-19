Возгорание в шахте им. Рубана в Кузбассе не обнаружено, сработали датчики – СМИ

Фото: МЧС России/ТАСС

Возгорание в шахте имени Рубана в Кузбассе не обнаружено, сработали датчики, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительным данным, возгорания нет. Сработали датчики температуры и угарного газа", – говорится в сообщении источника.

Уточняется, что, несмотря на это, принято решение продолжить поднимать шахтеров на поверхность.

Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел пожар. В пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс", в составе которой работает угольное предприятие, сообщили, что, по предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта.