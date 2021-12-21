В МЧС заявили, что на "Листвяжной" не было данных с датчиков о местоположении шахтеров

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Диспетчеры шахты "Листвяжная" не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров. Об этом в интервью ТАСС заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он пояснил, что сейчас информация о местонахождении шахтеров отслеживается автоматически, практически каждую секунду данных поступают диспетчеру шахты.

"Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих", – сказал Чуприян.

Он отметил, чтобы избежать подобных аварий, на шахтах должна быть жесткая дисциплина, а оборудование должно быть исправно и показывать достоверные данные.

"Автоматика, приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет. Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются", – добавил он.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошел взрыв метана. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В середине декабря суд арестовал главного инженера "Листвяжной" Анатолия Лобанова и технического директора компании "СДС-Уголь" Антона Якутова. Обоим инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

На судебном заседании представитель СК отметил, что при эксплуатации шахты руководство не организовало контроль за соблюдением правил промышленной безопасности и не обеспечило функционирования систем управления, а также продолжало давать наряды.