Суд арестовал двух фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Центральный районный суд Кемерова арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Также был арестован технический директор компании "СДС-Уголь" Антон Якутов. Обоим инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

На судебном заседании представитель СК отметил, что при эксплуатации шахты руководство не организовало контроль за соблюдением правил промышленной безопасности и не обеспечило функционирования систем управления, а также продолжало давать наряды.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал, что после трагедии на "Листвяжной" прокуратура организовала проверки на угледобывающих предприятиях. В результате в 10 регионах выявили серьезные нарушения требований промышленной безопасности.

