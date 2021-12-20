Сотрудники МЧС нашли очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе

07:07
Фото: ITAR-TASS/Юрий Смитюк
Сотрудники МЧС сумели найти очаг возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС.
В данный момент спасатели занимаются ликвидацией возгорания. Для этого очаг пытаются остудить с помощью воды.
"В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации (заполнению инертным газом. – Прим. ред.) данного участка", – рассказал командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.
Ранее на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел пожар. Позднее в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс" уточнили, что речь идет о нагревании угольного пласта.
На шахте сработали датчики температуры и угарного газа. Из-за ЧП на объекте были приостановлены работы. Позднее руководство приняло решение произвести эвакуацию горняков.
На поверхность было выведено 128 горнорабочих. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
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