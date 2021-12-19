Прокуратура организовала проверку по факту ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе

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Прокуратура организовала проверку по факту аварийной ситуации на шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел пожар. Позднее в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс", в составе которой работает угольное предприятие, отмечали, что там случилось нагревание угольного пласта.

Уточнялось, что на шахте сработали датчики температуры и угарного газа. Однако, несмотря на это, было принято решение продолжать эвакуацию горняков.

На поверхность было выведено 128 горнорабочих, и это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек, уточнили в администрации шахты. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.