Суд арестовал руководство шахты "Листвяжная"

Президента компании "Сибирской деловой союз", которая владеет шахтой "Листвяжная", Михаила Федяева арестовали до 14 февраля. Также за решеткой до 25 января останутся технический директор холдинга, Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов.

Такое решение принял суд в Кемерове. По данным следствия, высшее руководство компании знало, что на шахте грубо нарушаются правила промышленной безопасности. Максимальный срок по статьям, по которым предъявлены обвинения составляет 7–10 лет.

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