Суд арестовал мужчину, застрелившего двух человек в МФЦ Москвы

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд арестовал Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 7 февраля 2022 года.

Адвокат Петр Колдов заявил, что Глазов раскаивается в содеянном, но не собирается обжаловать арест.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия".

Глазов признал вину в убийстве, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.

