Блогеру Литвину грозит штраф до 15 тыс рублей за езду на автомобиле в ТЦ

Фото: instagram.com/Михаил Литвин

Полиция составила административный протокол на блогера Михаила Литвина, который проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МВД.

"Сотрудниками ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 12.7 КоАП", – заявили в пресс-службе.

Таким образом, Литвину может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В МВД отметили, что правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время они разыскивают очевидцев и выясняют обстоятельства произошедшего.

14 декабря блогер Михаил Литвин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено, как он ездит на автомобиле внутри торгового центра в Одинцове. Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с данной публикацией.

Также проверку инициировала прокуратура Москвы. По данным ведомства, Литвин не получил водительские права после лишения в мае 2021 года.

В июле суд утвердил решение о лишении Литвина водительских прав на 4 месяца. Его признали виновным в выезде на встречную полосу в районе Пресненской набережной. В процессе судебного разбирательства Литвин полностью признал вину.

Это не первое нарушение блогера: Литвина не раз задерживали за его ролики, в которых он устраивал пранки, а также сжигал и разбивал автомобили. В феврале этого года он разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.

