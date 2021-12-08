Электронный полис ОМС станет доступен на портале госуслуг

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Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) станет доступен на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин. Полис будет выполнен в виде штрихкода, который можно будет предъявлять в больницах и поликлиниках для считывания.

Ранее о планах отказаться от бумажного варианта полиса ОМС сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместо него активна будет регистровая запись в системе федерального фонда ОМС. Она может быть открыта по заявлению застрахованного.

По словам Мурашко, новые цифровые решения в том числе подразумевают привязку данных федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу госуслуг.

