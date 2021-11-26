Заявления на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Через портал "Госуслуги" можно будет подать заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

"Заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и об их прекращении также можно будет подавать через портал госуслуг", – говорится в сообщении.

До этого подобные заявления подавались через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

В министерстве отметили, что уже подготовлен соответствующий проект приказа и размещен на общественное обсуждение.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о планах по созданию цифрового полиса обязательного медицинского страхования в РФ. По его словам, с 2022 года можно будет отказаться от бумажной версии полиса. Вместо нее активна будет регистровая запись в системе федерального фонда ОМС.