Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о планах по созданию цифрового полиса обязательного медицинского страхования в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию", – заявил министр.

Мурашко уточнил, что с 2022 года можно будет отказаться от бумажной версии полиса. Вместо нее активна будет регистровая запись в системе федерального фонда ОМС.

Формироваться данная запись будет автоматически после появления необходимых данных в системе ЗАГС. Кроме того, она может быть открыта по заявлению застрахованного.

Новые цифровые решения, по словам Мурашко, в том числе подразумевают привязку данных федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу Госуслуг.

Ранее стало известно, что новый сервис для получения информации о медорганизации заработал на портале mos.ru. Для получения информации необходимо зайти в раздел "Услуги", открыть подраздел "Здоровье", выбрать категорию "Прикрепление к поликлинике" и, воспользовавшись сервисом "Проверить прикрепление к поликлинике", ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также указать дату рождения.

