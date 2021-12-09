Актер Артамонов рассказал, как помог задержать стрелка в столичном МФЦ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Актер театра и кино Илья Артамонов в беседе с телеканалом Москва 24 рассказал, что помог в задержании Сергея Глазова, устроившего стрельбу в столичном центре госуслуг.

По словам артиста, когда началась паника, он выбежал на улицу и увидел старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который в этот момент гнался за стрелком. Последний пытался сесть на велосипед, однако не успел.

"Мы подбежали, сбили его с ног. Домолаев скручивал ему руки, я тоже начал придерживать ему руки. Надавил ему на шейный позвонок сверху, чтобы он прекратил сопротивление", – сказал Артамонов.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Власти Москвы заявили, что выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ. Пострадавшие в результате стрельбы получат по 500 тысяч рублей. Помимо этого, будет обеспечена ежемесячная выплата на детей погибшего сотрудника МФЦ.

