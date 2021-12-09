Власти Москвы выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ

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Столичные власти выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате стрельбы в центре госуслуг "Рязанский". Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Пострадавшие в результате стрельбы получат по 500 тысяч рублей. Помимо этого, будет обеспечена ежемесячная выплата на детей погибшего сотрудника МФЦ.

Осуществить соответствующие выплаты поручено департаменту труда и социальной защиты населения Москвы. Проконтролирует исполнение распоряжения заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Обезвредить и задержать злоумышленника смог сотрудник миграционного подразделения полиции Георгий Домолаев. Его представят к государственной награде.

