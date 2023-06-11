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19:15

Происшествия

Женщину, распылившую газовый баллончик в Мариинке, арестовали на семь суток

Женщину, распылившую газовый баллончик в Мариинке, арестовали на семь суток

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Женщину, распылившую газовый баллончик в Мариинке, арестовали на семь суток. Накануне вечером во время спектакля "Лебединое озеро" она устроила скандал с другими зрителями.

По словам очевидцев, женщина нецензурно выражалась и не реагировала на замечания. Причиной конфликта стал мобильный телефон дочери женщины, которым она пользовалась прямо во время спектакля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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