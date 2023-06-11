Женщину, распылившую газовый баллончик в Мариинке, арестовали на семь суток. Накануне вечером во время спектакля "Лебединое озеро" она устроила скандал с другими зрителями.

По словам очевидцев, женщина нецензурно выражалась и не реагировала на замечания. Причиной конфликта стал мобильный телефон дочери женщины, которым она пользовалась прямо во время спектакля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.