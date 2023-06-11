Двое россиян погибли в ДТП в таиландском городе Паттайя

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Двое граждан РФ погибли в результате ДТП, которое произошло в таиландском городе Паттайя. О происшествии пишет издание Bangkok Post.

По предварительной информации правоохранителей, водитель машины не справился с управлением и врезался в дерево. Спасательная бригада, прибывшая на место случившегося, извлекла пострадавших мужчину и женщину, которые позднее скончались от травм, полученных при аварии.

Полиция уточнила, что погибшими оказались 18-летняя Валерия Химич и 23-летний Глеб Соболев.

Специалисты намерены определить, что стало причиной аварии.

Ранее ДТП с двумя туристическими автобусами произошло в провинции Нигде в Турции. Сведений о пострадавших в аварии гражданах РФ не поступало.

Выяснилось, что на трассе недалеко от деревни Гестерли автобус с туристами влетел в столб. В результате инцидента пострадали 12 пассажиров, водитель и гид.

В это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся у деревни Акташ. Пассажир скончался в возрасте 59 лет, 27 человек получили травмы.



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