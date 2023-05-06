Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 23:54

Происшествия

Число погибших после ДТП в Турции увеличилось до 12

Фото: John Wreford/SOPA Images via ZUMA/ТАСС

Не менее 12 человек погибли после ДТП в турецком городе Антакья. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В цепном ДТП <...> в Антакье произошло возгорание грузовика и автобуса, 12 наших граждан погибли и 31 пострадал, трое из них серьезно", – поделился глава ведомства.

По его словам, на территорию аварии прибыли 22 машины скорой помощи. Министр здравоохранения выразил соболезнования близким погибших.

Ранее СМИ сообщали о шести погибших после аварии с участием грузовика. Уточнялось, что фура врезалась в автомобили, которые стояли в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай.

После этого сам грузовик и два микроавтобуса воспламенились. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, а людей охватила паника.

12 человек погибли в результате ДТП в турецком Хатае

Читайте также

происшествияДТПза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика