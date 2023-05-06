06 мая, 23:54Происшествия
Число погибших после ДТП в Турции увеличилось до 12
Фото: John Wreford/SOPA Images via ZUMA/ТАСС
Не менее 12 человек погибли после ДТП в турецком городе Антакья. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"В цепном ДТП <...> в Антакье произошло возгорание грузовика и автобуса, 12 наших граждан погибли и 31 пострадал, трое из них серьезно", – поделился глава ведомства.
По его словам, на территорию аварии прибыли 22 машины скорой помощи. Министр здравоохранения выразил соболезнования близким погибших.
Ранее СМИ сообщали о шести погибших после аварии с участием грузовика. Уточнялось, что фура врезалась в автомобили, которые стояли в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай.
После этого сам грузовик и два микроавтобуса воспламенились. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, а людей охватила паника.
12 человек погибли в результате ДТП в турецком Хатае
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