Число погибших после ДТП в Турции увеличилось до 12

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Не менее 12 человек погибли после ДТП в турецком городе Антакья. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В цепном ДТП <...> в Антакье произошло возгорание грузовика и автобуса, 12 наших граждан погибли и 31 пострадал, трое из них серьезно", – поделился глава ведомства.

По его словам, на территорию аварии прибыли 22 машины скорой помощи. Министр здравоохранения выразил соболезнования близким погибших.

Ранее СМИ сообщали о шести погибших после аварии с участием грузовика. Уточнялось, что фура врезалась в автомобили, которые стояли в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай.

После этого сам грузовик и два микроавтобуса воспламенились. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, а людей охватила паника.

12 человек погибли в результате ДТП в турецком Хатае