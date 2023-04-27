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04:02

Происшествия

Такси въехало в стоящий автомобиль на 97-м км МКАД

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 97 километра МКАД такси въехало в стоящий на дороге автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте работают оперативные службы столицы, обстоятельства ДТП и информация о потенциальных пострадавших устанавливаются.

В столичном Дептрансе уточнили, что движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее сообщалось, что на 39-м километре МКАД водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся. Из-за случившегося на месте аварии были перекрыты две полосы.

До этого водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.

"Рейд 112": ДТП с участием такси произошло в районе 39 километра МКАД

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