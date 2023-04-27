04:02Происшествия
Такси въехало в стоящий автомобиль на 97-м км МКАД
На месте работают оперативные службы столицы, обстоятельства ДТП и информация о потенциальных пострадавших устанавливаются.
В столичном Дептрансе уточнили, что движение в районе происшествия не затруднено.
Ранее сообщалось, что на 39-м километре МКАД водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся. Из-за случившегося на месте аварии были перекрыты две полосы.
До этого водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.
"Рейд 112": ДТП с участием такси произошло в районе 39 километра МКАД
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