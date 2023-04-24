Два человека пострадали при ДТП в тоннеле на проспекте Маршала Жукова

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два человека пострадали при ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве вечером воскресенья, 23 апреля. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.

"Около 21:30 по московскому времени произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительной информации, двое пострадавших", – указано в сообщении.

Сотрудники госавтоинспекции на данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО в результате ДТП один человек погиб и один получил травмы. По данным сотрудников ГИБДД, после аварии два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения и в этот момент на них совершил наезд водитель автомобиля "Хонда".

До этого сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на Южном обходе Подольска. Один из автомобилей перевернулся и остался лежать на встречной полосе.