03:29Происшествия
Такси въехало в отбойник и опрокинулось на 39-м км МКАД
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о возможных пострадавших уточняются.
В столичном Дептрансе добавили, что в связи с ДТП на этом участке дороги перекрыты две полосы, движение не затруднено.
Ранее водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.
До этого два человека пострадали при ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве. Здесь произошло столкновение трех автомобилей.
"ГАЗель" застряла под мостом в Царицыне
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