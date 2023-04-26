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03:29

Происшествия

Такси въехало в отбойник и опрокинулось на 39-м км МКАД

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 39-м километре МКАД водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о возможных пострадавших уточняются.

В столичном Дептрансе добавили, что в связи с ДТП на этом участке дороги перекрыты две полосы, движение не затруднено.

Ранее водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.

До этого два человека пострадали при ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве. Здесь произошло столкновение трех автомобилей.

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