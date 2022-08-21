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Двое россиян и 14 граждан Киргизии погибли в ДТП под Ульяновском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое – россияне", – говорится в сообщении.

По данным источника, маршрут микроавтобуса проходил через территорию Казахстана.

ДТП произошло в воскресенье, 21 августа. По информации правоохранителей, микроавтобус ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Сзади следовал также грузовик, водитель которого не затормозил и врезался в микроавтобус. При этом последний оказался зажатым между двумя грузовыми машинами.

По факту аварии возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.

Также ранее сообщалось, что трое пострадавших в ДТП остаются в тяжелом состоянии. На данный момент их готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медпомощи имени Чучкалова.

