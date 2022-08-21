До 16 увеличилось число жертв ДТП с микроавтобусом под Ульяновском

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До 16 увеличилось число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

"Количество погибших увеличилось до 16, детей среди них нет", – отметили в ведомстве.

До этого сообщалось о 15 погибших и троих пострадавших, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По информации правоохранителей, микроавтобус ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Сзади следовал также грузовик, водитель которого не затормозил и врезался в микроавтобус. При этом последний оказался зажатым между двумя грузовыми машинами.

По факту аварии возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что глава региона Алексей Русских дал поручение разобраться в причинах аварии. Также он поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

