Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15

Фото: телеграм-канал "112"

Число жертв аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков под Ульяновском выросло до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого в УМВД сообщали об одиннадцати погибших.

По информации правоохранителей, водитель грузового автомобиля выехал на встречку и врезался в автобус. По данным экстренных служб, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Казахстана.

В свою очередь, глава региона Алексей Русских дал поручение разобраться в причинах аварии.

"Ужасное ДТП в Николаевском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии с микроавтобусом и грузовиком в Ногайском районе Дагестана.

По предварительным данным, 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

