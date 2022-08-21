Число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15

16:12
Фото: телеграм-канал "112"
Число жертв аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков под Ульяновском выросло до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Уточняется, что до этого в УМВД сообщали об одиннадцати погибших.
По информации правоохранителей, водитель грузового автомобиля выехал на встречку и врезался в автобус. По данным экстренных служб, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Казахстана.
В свою очередь, глава региона Алексей Русских дал поручение разобраться в причинах аварии.
"Ужасное ДТП в Николаевском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии с микроавтобусом и грузовиком в Ногайском районе Дагестана.
По предварительным данным, 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.
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