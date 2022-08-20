Массовое ДТП произошло в Вологодской области

Срочные сообщения приходят из Вологодской области. Там на трассе произошла массовая авария и крупный пожар.

Грузовик на полном ходу протаранил семь легковых машин на светофоре, говорят очевидцы. ДТП произошло на мосту через Кишемский канал.

После мощного удара все машины загорелись. Шоссе заволокло черным дымом. В результате аварии один человек погиб, семеро пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.