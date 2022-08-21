Трое пострадавших в ДТП под Ульяновском находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

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Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Ульяновском остаются в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

"В настоящий момент трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина – находятся в тяжелом состоянии", – отмечается в сообщении.

По информации ведомства, на данный момент пострадавших готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медпомощи имени Чучкалова.

ДТП произошло в воскресенье, 21 августа. По информации правоохранителей, микроавтобус ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Сзади следовал также грузовик, водитель которого не затормозил и врезался в микроавтобус. При этом последний оказался зажатым между двумя грузовыми машинами.

По последним данным правоохранителей, число погибших в аварии составляет 16 человек. По данному факту возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.

